09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
08:10  06 ноября
Информационная усталость: почти половина украинцев избегает новостей о войне
08:24  06 ноября
Драка между детьми в Полтаве: 11-летнего мальчика избили в дендропарке
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2025, 07:40

В Мариуполе из-за аварий остановились семь котельных – город остался без тепла

06 ноября 2025, 07:40
Читайте також українською мовою
Фото: Мариупольский городской совет
Читайте також
українською мовою

Во временно оккупированном РФ Мариуполе остановили работу семь котельных. Все из-за аварий на сетях и слив жителями воды из труб

Об этом сообщил городской совет украинского Мариуполя, передает RegioNews.

Отмечается, что причиной выхода из строя шести из них стали порывы на теплотрассах, еще одна котельная прекратила работу из-за несанкционированного слива воды из тепловой системы.

Так называемый "глава" города Антон Кильцев заявил, что подобные случаи массово фиксируют в Кальмиусском районе. На жителей якобы составляют административные материалы.

В то же время местные сообщают, что вынуждены сливать воду из-за критической нехватки водоснабжения – во многих домах воды нет неделями, а ее качество, по словам людей, "ужасно" и непригодно даже для технических нужд.

С начала так называемого "отопительного сезона" в городе уже несколько раз выходили из строя котельные из-за аварийных сетей и неподготовленности домов. В результате тысячи людей, а также школы и больницы остаются без тепла.

Напомним, по данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, российские оккупанты начали активно готовить морской порт во временно захваченном Мариуполе к приему военных катеров.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
оккупация оккупанты отопление Донецкая область Мариуполь зима теплоснабжение
Стало известно, сколько детей остаются в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области
05 ноября 2025, 21:59
Укрзализныця временно ограничила движение поездов в Донецкой области
05 ноября 2025, 21:19
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Тернопольской области женщину обманули при покупке авто на 70 тысяч гривен
06 ноября 2025, 10:45
Не понравилось, что маленький ребенок кричал: в Кривом Роге женщина напала на соседку с электрошокером
06 ноября 2025, 10:35
Дроны атаковали Черниговщину: попали по энергообъекту и транспортной инфраструктуре
06 ноября 2025, 10:26
Россияне ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в трех областях
06 ноября 2025, 10:14
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
06 ноября 2025, 09:52
В Украине снижается заболеваемость ОРВИ и COVID-19 – ЦОС
06 ноября 2025, 09:44
В Киевской области 18-летний юноша избил прохожего и стрелял из пистолета в подземном переходе
06 ноября 2025, 09:39
В Запорожье разоблачили дезертира, который наладил канал побега военных за границу
06 ноября 2025, 09:24
Из-за вражеских обстрелов на Харьковщине без света более 8 тысяч абонентов
06 ноября 2025, 09:17
Силы ПВО обезвредили 108 из 135 российских дронов, которые ночью атаковали Украину
06 ноября 2025, 09:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »