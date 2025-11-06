В Мариуполе из-за аварий остановились семь котельных – город остался без тепла

Фото: Мариупольский городской совет

Во временно оккупированном РФ Мариуполе остановили работу семь котельных. Все из-за аварий на сетях и слив жителями воды из труб

Об этом сообщил городской совет украинского Мариуполя, передает RegioNews.

Отмечается, что причиной выхода из строя шести из них стали порывы на теплотрассах, еще одна котельная прекратила работу из-за несанкционированного слива воды из тепловой системы.

Так называемый "глава" города Антон Кильцев заявил, что подобные случаи массово фиксируют в Кальмиусском районе. На жителей якобы составляют административные материалы.

В то же время местные сообщают, что вынуждены сливать воду из-за критической нехватки водоснабжения – во многих домах воды нет неделями, а ее качество, по словам людей, "ужасно" и непригодно даже для технических нужд.

С начала так называемого "отопительного сезона" в городе уже несколько раз выходили из строя котельные из-за аварийных сетей и неподготовленности домов. В результате тысячи людей, а также школы и больницы остаются без тепла.

