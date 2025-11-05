Укрзализныця временно ограничила движение поездов в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

По ходатайству Донецкой областной военной администрации Укрзализныця временно ограничивает движение поездов в Краматорском направлении

Об этом украинский перевозчик сообщил в телеграмме, передает RegioNews.

Как отмечается, решение продиктовано факторами безопасности, поэтому пассажиры всех 5 поездов дальнего сообщения Краматорского направления получают детализированные уведомления о конечной станции в приложении непосредственно в день отправки.

"Донецкая ОВА сейчас организует автобусные шаттлы между Краматорском-Славянском и временной конечной станцией. Наши проводники и работники вокзалов помогают пассажирам сориентироваться на месте и сопровождают при пересадке", – говорится в сообщении.

Временное ограничение касается также и пригородного движения в Донецкой области, в частности, сообщений Бантышево – Краматорск и Славянск – Райгородок.

Напомним, в начале ноября вся Донецкая область осталась без света из-за ударов россиян по электросети. Специалисты оперативно устранили последствия аварии.