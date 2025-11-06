У Маріуполі через аварії зупинились сім котелень – місто залишилось без тепла

Фото: Маріупольська міська рада

В тимчасово окупованому РФ Маріуполі зупинили роботу сім котелень. Усе через аварії на мережах та злив жителями води з труб

Про це повідомила міська рада українського Маріуполя, передає RegioNews.

Зазначається, що причиною виходу з ладу шести з них стали пориви на теплотрасах, ще одна котельня припинила роботу через несанкціонований злив води з теплової системи

Так званий "очільник" міста Антон Кільцев заявив, що подібні випадки масово фіксують у Кальміуському районі. На жителів нібито складають адміністративні матеріали.

Водночас місцеві повідомляють, що змушені зливати воду через критичну нестачу водопостачання – у багатьох будинках води немає тижнями, а її якість, за словами людей, "жахлива" і непридатна навіть для технічних потреб.

З початку так званого "опалювального сезону" в місті вже кілька разів виходили з ладу котельні через аварійні мережі та непідготовленість будинків. Унаслідок цього тисячі людей, а також школи й лікарні залишаються без тепла.

Нагадаємо, за даними керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, російські окупанти почали активно готувати морський порт у тимчасово захопленому Маріуполі до приймання військових катерів.