20:00  05 ноября
Анджелина Джоли в Херсоне: актриса не освобождала охранника, а попросилась в туалет в ТЦК - СМИ
15:38  05 ноября
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2025, 21:59

Стало известно, сколько детей остаются в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области

05 ноября 2025, 21:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В населенных пунктах Донецкой области, где проводится принудительная эвакуация семей с детьми, остаются 600 детей

Об этом на онлайн-брифинге сообщила начальник службы по делам детей Донецкой ОВА Юлия Рыжакова, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"В двух территориальных общинах области, где объявлена обязательная эвакуация детей принудительным образом с родителями или лицами, их заменяющими, или другими законными представителями, остаются находиться 600 детей в 496 семьях", – сообщила Рыжакова.

По ее словам, за последнюю неделю из области в целом эвакуирован принудительно 101 ребенок из 79 семей, все – из города Дружковка.

Как сообщалось, в городе Покровск в Донецкой области находится более тысячи гражданских, но их эвакуация невозможна из-за сложной безпековой ситуации. Сейчас за город ведутся тяжелые бои.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Донецкая область эвакуация дети общество
Укрзализныця временно ограничила движение поездов в Донецкой области
05 ноября 2025, 21:19
Стратегический "щит" Днепропетровщины: ВСУ держат Покровско-Мирноградскую агломерацию, сдерживая врага
05 ноября 2025, 18:22
Стало известно, сколько людей до сих пор остаются в Константиновке Донецкой области
05 ноября 2025, 17:55
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Минэнерго объяснили, как Украина защищает энергетические объекты от российских дронов
05 ноября 2025, 22:20
Патриарх Филарет встретился с митрополитом Эпифанием и отметил важность украинского языка
05 ноября 2025, 22:09
Я хочу ошибаться в своих прогнозах, но считаю, что война только началась
05 ноября 2025, 21:46
Отключение света 6 ноября: в Укрэнерго назвали графики
05 ноября 2025, 21:25
Укрзализныця временно ограничила движение поездов в Донецкой области
05 ноября 2025, 21:19
Россияне атаковали дронами город на Харьковщине, пострадали четыре человека
05 ноября 2025, 21:09
В Покровске находится более тысячи гражданских, но их эвакуация невозможна
05 ноября 2025, 20:59
В результате удара по полигону на Днепропетровщине погибли и пропали без вести более 10 человек, десятки получили ранения
05 ноября 2025, 20:52
Анджелина Джоли в Херсоне: актриса не освобождала охранника, а попросилась в туалет в ТЦК - СМИ
05 ноября 2025, 20:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »