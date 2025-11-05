Стало известно, сколько детей остаются в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

В населенных пунктах Донецкой области, где проводится принудительная эвакуация семей с детьми, остаются 600 детей

Об этом на онлайн-брифинге сообщила начальник службы по делам детей Донецкой ОВА Юлия Рыжакова, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"В двух территориальных общинах области, где объявлена обязательная эвакуация детей принудительным образом с родителями или лицами, их заменяющими, или другими законными представителями, остаются находиться 600 детей в 496 семьях", – сообщила Рыжакова.

По ее словам, за последнюю неделю из области в целом эвакуирован принудительно 101 ребенок из 79 семей, все – из города Дружковка.

Как сообщалось, в городе Покровск в Донецкой области находится более тысячи гражданских, но их эвакуация невозможна из-за сложной безпековой ситуации. Сейчас за город ведутся тяжелые бои.