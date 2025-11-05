Российские войска пытаются закрепиться в Покровске – DeepState
В районе Покровска Донецкой области российские войска продолжают накопление сил и попытки закрепиться в городе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мониторинговый проект DeepState.
Зафиксирована активность противника по всей территории населенного пункта – российские подразделения обустраивают позиции, накапливают технику и отлаживают логистику для дальнейшего продвижения.
Одновременно Силы обороны проводят мероприятия по поражению живой силы и техники противника. Активно работают операторы ударных дронов, которые наносят точечные удары по скоплениям врага.
Российские войска также пытаются установить контроль над территорией между Покровском и Гришиным, являющимся важным логистическим участком для подходов к городу. В этой местности проходят бои и зачистки украинскими подразделениями.
В то же время, ситуация на южных окрестностях Покровска остается сложной: противнику удалось частично закрепиться и обустроить позиции, что затрудняет блокирование его продвижения.
Положение обостряется и в соседнем Мирнограде, постепенно теряющем сообщение с окрестными территориями. По оценкам наблюдателей, в случае потери этого города последствия могут быть одними из самых болезненных для региона.
Напомним, в Покровске Донецкой области продолжается совместная операция Главного управления разведки и Вооруженных Сил Украины. По данным командования, локальное контрнаступление уже дает положительные результаты.
Ранее украинские спецназовцы показали кадры уличных боев в Покровске.
