15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
07:21  05 ноября
В Киевской области задержали мужчину, который в течение года насиловал несовершеннолетних падчериц
05 ноября 2025, 07:18

Российские войска пытаются закрепиться в Покровске – DeepState

05 ноября 2025, 07:18
Карта Deep State
В районе Покровска Донецкой области российские войска продолжают накопление сил и попытки закрепиться в городе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мониторинговый проект DeepState.

Зафиксирована активность противника по всей территории населенного пункта – российские подразделения обустраивают позиции, накапливают технику и отлаживают логистику для дальнейшего продвижения.

Одновременно Силы обороны проводят мероприятия по поражению живой силы и техники противника. Активно работают операторы ударных дронов, которые наносят точечные удары по скоплениям врага.

Российские войска также пытаются установить контроль над территорией между Покровском и Гришиным, являющимся важным логистическим участком для подходов к городу. В этой местности проходят бои и зачистки украинскими подразделениями.

В то же время, ситуация на южных окрестностях Покровска остается сложной: противнику удалось частично закрепиться и обустроить позиции, что затрудняет блокирование его продвижения.

Положение обостряется и в соседнем Мирнограде, постепенно теряющем сообщение с окрестными территориями. По оценкам наблюдателей, в случае потери этого города последствия могут быть одними из самых болезненных для региона.

Напомним, в Покровске Донецкой области продолжается совместная операция Главного управления разведки и Вооруженных Сил Украины. По данным командования, локальное контрнаступление уже дает положительные результаты.

Ранее украинские спецназовцы показали кадры уличных боев в Покровске.

Читайте также: Путин лжет себе или его окружение лжет ему

