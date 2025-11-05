Российские войска пытаются закрепиться в Покровске – DeepState

Карта Deep State

В районе Покровска Донецкой области российские войска продолжают накопление сил и попытки закрепиться в городе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мониторинговый проект DeepState.

Зафиксирована активность противника по всей территории населенного пункта – российские подразделения обустраивают позиции, накапливают технику и отлаживают логистику для дальнейшего продвижения.

Одновременно Силы обороны проводят мероприятия по поражению живой силы и техники противника. Активно работают операторы ударных дронов, которые наносят точечные удары по скоплениям врага.

Российские войска также пытаются установить контроль над территорией между Покровском и Гришиным, являющимся важным логистическим участком для подходов к городу. В этой местности проходят бои и зачистки украинскими подразделениями.

В то же время, ситуация на южных окрестностях Покровска остается сложной: противнику удалось частично закрепиться и обустроить позиции, что затрудняет блокирование его продвижения.

Положение обостряется и в соседнем Мирнограде, постепенно теряющем сообщение с окрестными территориями. По оценкам наблюдателей, в случае потери этого города последствия могут быть одними из самых болезненных для региона.

Напомним, в Покровске Донецкой области продолжается совместная операция Главного управления разведки и Вооруженных Сил Украины. По данным командования, локальное контрнаступление уже дает положительные результаты.

Ранее украинские спецназовцы показали кадры уличных боев в Покровске.

