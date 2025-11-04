12:45  04 ноября
На Житомирщине мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
10:57  04 ноября
В Одессе задержали группу мужчин, снимавших золотые украшения с прохожих
08:16  04 ноября
В Сумской области будут судить врача за взятку в 20 тысяч гривен
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2025, 13:29

Россияне продвинулись в Харьковской и Донецкой областях

04 ноября 2025, 13:29
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Войска РФ продвинулись в Харьковской области, а также в агломерации Покровска Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на DeepState.

По данным аналитиков, оккупанты продвинулись вблизи Боровской Андреевки в Харьковские области.

В Донецкой области россияне продвинулись поблизости, Карповки, Казацкого и в самом Покровске.

Как сообщалось, Силы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины проводят операцию в одном из важных районов Покровска Донецкой области. Детали сделки пока не разглашаются из соображений безопасности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Донецкая область война фронт РФ DeepState
Последствия ночной атаки в Харьковской области: среди пострадавших – спасатели
04 ноября 2025, 09:39
РФ атаковала Украину шестью ракетами С-300, баллистикой и дронами: сколько целей удалось сбить
04 ноября 2025, 09:27
В Донецкой области из-за российских обстрелов погибли два человека, еще двое – ранены
04 ноября 2025, 08:23
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
04 ноября 2025, 13:50
Украинские военные уничтожили две лодки с оккупантами, пытавшимися форсировать Днепр
04 ноября 2025, 13:41
В Ровенской области подросток обжегся, разжигая печь бензином
04 ноября 2025, 13:37
Украина приблизилась к стандартам ЕС: принят закон о скоростном мобильном интернете
04 ноября 2025, 13:36
В Одессе будут судить бывшую почтальоншу, которая присваивала пенсии людей
04 ноября 2025, 13:24
В Житомирской области женщина повредила служебный автомобиль полиции во время вызова на домашнее насилие
04 ноября 2025, 13:18
В Одессе задержан злоумышленник, который за 5500 долларов обещал "отмазать" мужчину от армии и трудоустроить в СБУ
04 ноября 2025, 13:03
Скандальный киевский пункт ТЦК на ДВРЗ расформирован – нардеп
04 ноября 2025, 12:56
На Житомирщине мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
04 ноября 2025, 12:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Валерий Пекар
Все блоги »