Россияне продвинулись в Харьковской и Донецкой областях

иллюстративное фото: из открытых источников

Войска РФ продвинулись в Харьковской области, а также в агломерации Покровска Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на DeepState.

По данным аналитиков, оккупанты продвинулись вблизи Боровской Андреевки в Харьковские области.

В Донецкой области россияне продвинулись поблизости, Карповки, Казацкого и в самом Покровске.

Как сообщалось, Силы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины проводят операцию в одном из важных районов Покровска Донецкой области. Детали сделки пока не разглашаются из соображений безопасности.