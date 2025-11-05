08:39  05 листопада
У Хмельницькому через смерть пацієнтки судитимуть нейрохірурга
800 тис. грн за чужу землю: киянину світить до 8 років ув'язнення
На Київщині затримали чоловіка, який протягом року ґвалтував неповнолітніх падчерок
05 листопада 2025, 08:15

Росіяни готують порт у Маріуполі до приймання військових катерів – Андрющенко

05 листопада 2025, 08:15
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Російські окупанти почали активно готувати морський порт у тимчасово захопленому Маріуполі до приймання військових катерів

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає RegioNews.

"Маріупольський порт, окрім днопоглиблення, почали активно готувати до приймання військових катерів у районі причалу біля колишнього судноремонтного заводу", – зазначив він.

За словами Андрющенка, стає дедалі очевидніше, що окупанти готують Маріуполь до розміщення частини Чорноморського флоту рф. Саме заради цього, ймовірно, і проводять днопоглиблювальні роботи.

Нагадаємо, російські окупанти на тимчасово підконтрольних їм територіях Запорізької області посилили репресії проти місцевого населення. Влада, встановлена окупантами, жорстко реагує на будь-які спроби висловити підтримку Україні чи критикувати дії російських чиновників.

