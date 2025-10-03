Донетчина в темноте: Дружковка, Константиновка и часть Краматорска обесточены из-за обстрелов

Фото: соцсети

В Донецкой области в результате вражеских обстрелов без электроснабжения остались Дружковка, Константиновка и некоторые районы Краматорска

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, российские войска целенаправленно атакуют критическую инфраструктуру, в частности, объекты энергетики.

Власти и аварийные службы остаются на местах и работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Специалисты готовы восстановить свет только разрешить безопасность.

Напомним, в Нежине Черниговской области из-за отключения электроэнергии все образовательные учреждения с 6 октября переходят на дистанционное обучение. А водоснабжение в городе будет производиться по графику.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью оккупанты нанесли авиаудара по Шосткинской городской общине в Сумской области. В результате атаки повреждены энергетические объекты. Город Шостка и 38 населенных пунктов общины остались без электроснабжения.

