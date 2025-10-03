Россияне обстреляли Камышеваху на Запорожье: повреждено более 20 домов

Фото: t.me/komish_gromada/2604

В результате бомбового удара россиян по Камышувахе на Запорожье повреждены семь многоквартирных домов, более 20 частных домов и несколько транспортных средств

Об этом сообщает "Справжнє" со ссылкой на поселковый совет, передает RegioNews.

Отмечается, что одна из местных жительниц получила легкую контузию, однако от госпитализации отказалась.

На местах "прилетов" уже приступили к первоочередным ремонтным работам, строительными материалами помогают волонтеры.

"В дальнейшем поселковый совет обеспечит владельцам поврежденного жилья информационное сопровождение при оформлении документов для получения компенсации", – отметили в Комышевском поселковом совете.

Напомним, в пятницу, 3 октября, российские войска нанесли удары четырьмя ФАБами и FPV-дронами по Камышевской и Кушугумской общинам. Сообщалось, что в результате атаки получили ранения 50-летняя женщина и 29-летний мужчина.