Донеччина у темряві: Дружківка, Костянтинівка та частина Краматорська знеструмлені через обстріли

У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів без електропостачання залишилися Дружківка, Костянтинівка та деякі райони Краматорська

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, російські війська цілеспрямовано атакують критичну інфраструктуру, зокрема об'єкти енергетики.

Органи влади та аварійні служби залишаються на місцях і працюють над відновленням подачі електроенергії.

Фахівці готові відновити світло щойно дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, у Ніжині Чернігівської області через відключення електроенергії всі освітні заклади з 6 жовтня переходять на дистанційне навчання. А водопостачання у місті буде здійснюватися за графіком.

Раніше повідомлялося, що минулої ночі окупанти завдали авіаудару по Шосткинській міській громаді в Сумській області. Внаслідок атаки пошкоджені енергетичні об'єкти. Місто Шостка та 38 населених пунктів громади залишилися без електропостачання.

