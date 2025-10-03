Блекаут в Нежине: школы переходят на дистанционку, воду будут давать по графику

Фото: из открытых источников

В Нежине Черниговской области из-за отключения электроэнергии все образовательные учреждения с 6 октября переходят на дистанционное обучение

Об этом сообщил городской голова Александр Кодола, передает RegioNews.

По его словам, городская критическая инфраструктура, включая водоканал и медицинские учреждения, работает благодаря альтернативным источникам питания.

Следовательно, водоснабжение будет осуществляться по графику: с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 21:00.

Мэр также сообщил о развертывании восьми пунктов несокрушимости для обеспечения базовых потребностей жителей.

Как известно, на Черниговщине до сих пор действуют графики почасовых отключений из-за повреждения энергоинфраструктуры в результате вражеских атак. Ситуация остается сложной, однако энергетики работают над скорейшим восстановлением питания и отменой ограничений.

Напомним, вечером 1 октября в Славутиче Черниговской области в результате вражеского удара была повреждена подстанция 330, из-за чего город остался без электроэнергии.