Фото: ОВА

Россияне 3 октября атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией. В результате обстрелов есть пострадавшие

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, беспилотниками россияне атаковали Межевскую общину. Четыре человека пострадали: у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Им оказали необходимую помощь. Также в результате атаки загорелись дом и сухая трава. Повреждены хозяйственная постройка, гараж, два мотоцикла.

Враг обстреливал Никопольщину из артиллерии. Повреждены два жилых дома, четыре хозяйственных постройки, солнечные панели. Также задело линию электропередач.

Напомним, ранее на Сумщине во время атаки вражеского дрона полицейские подразделения "Белые ангелы" спасли супругов, оказавшихся в эпицентре взрыва.