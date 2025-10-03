16:26  03 октября
03 октября 2025, 18:30

Российский удар по Сумщине: Шостка и десятки сел остались без света

03 октября 2025, 18:30
Иллюстративное фото: из открытых источников
Российские военные минувшей ночью нанесли авиаудар по Шосткинской городской общине в Сумской области

Об этом сообщил городской голова Шостки Николай Нога, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки повреждены энергетические объекты, из-за чего город Шостка и 38 населенных пунктов общины остались без электроснабжения.

Нога также добавил, что обстрелы продолжаются. Работают аварийно-восстановительные бригады. Вода в общине подается по графику.

Кроме того, открыты пункты несокрушимости, а больницы и другие объекты критической инфраструктуры функционируют на генераторах и альтернативных источниках энергии.

Местные власти призывают жителей быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в Нежине Черниговской области из-за отключения электроэнергии все образовательные учреждения с 6 октября переходят на дистанционное обучение. А водоснабжение в городе будет производиться по графику.

