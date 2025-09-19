11:06  19 сентября
ДТП на Окружной в Киеве: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
10:22  19 сентября
"Похоронил" мать ради денег: в Киеве мошеннику сообщили о подозрении
08:28  19 сентября
На Буковине на границе с Румынией остановили микроавтобус из 350 кг редких металлов
19 сентября 2025, 09:05

Пятеро мирных жителей погибли на Донетчине из-за обстрелов врага

19 сентября 2025, 09:05
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Донецкой области за прошедшие сутки российские военные забрали жизни пяти мирных жителей, еще одного человека ранили

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, все погибшие являются жителями Константиновки.

С начала вторжения, по данным главы ОВА, российские оккупанты лишили жизни по меньшей мере 3646 человек в регионе, а еще не менее 8150 человек получили ранения.

Эти данные не включают в себя количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в Константиновке Донецкой области до сих пор находятся более шести тысяч жителей, несмотря на ежедневные российские обстрелы.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 12 сентября в девяти населенных пунктах Донецкой области, где идет принудительная эвакуация детей, оставались 1372 семьи с 1743 детьми.

19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
07 августа 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
