Пятеро мирных жителей погибли на Донетчине из-за обстрелов врага

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Донецкой области за прошедшие сутки российские военные забрали жизни пяти мирных жителей, еще одного человека ранили

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, все погибшие являются жителями Константиновки.

С начала вторжения, по данным главы ОВА, российские оккупанты лишили жизни по меньшей мере 3646 человек в регионе, а еще не менее 8150 человек получили ранения.

Эти данные не включают в себя количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в Константиновке Донецкой области до сих пор находятся более шести тысяч жителей, несмотря на ежедневные российские обстрелы.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 12 сентября в девяти населенных пунктах Донецкой области, где идет принудительная эвакуация детей, оставались 1372 семьи с 1743 детьми.