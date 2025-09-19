П'ятеро цивільних загинули на Донеччині через обстріли ворога

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Донецькій області за минулу добу російські військові забрали життя п'ятьох мирних жителів, ще одну людину поранили

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, усі загиблі є мешканцями Костянтинівки.

З початку вторгнення, за даними голови ОВА, російські окупанти позбавили життя щонайменше 3646 осіб у регіоні, а ще не менш ніж 8150 людей отримали поранення.

Ці дані не включають кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, в Костянтинівці Донецької області досі перебувають понад шість тисяч мешканців, попри щоденні російські обстріли.

Раніше повідомлялося, що станом на 12 вересня у дев'яти населених пунктах Донецької області, де триває примусова евакуація дітей, залишалися 1372 родини з 1743 дітьми.