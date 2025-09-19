Россияне атаковали FPV-дроном громаду на Запорожье: раненый мужчина
На рассвете 19 сентября российские оккупанты атаковали Степногорскую громаду
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки FPV-дроном получил ранение 74-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас он находится под наблюдением медиков.
По данным главы ОВА, с начала сентября из-за атак FPV-дронами в области погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения.
Напомним, 17 сентября россияне ударили FPV-дроном по маршрутке в поселке Приморское Васильевского района. Один человек получил ранение.
