Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки FPV-дроном получил ранение 74-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас он находится под наблюдением медиков.

По данным главы ОВА, с начала сентября из-за атак FPV-дронами в области погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения.

Напомним, 17 сентября россияне ударили FPV-дроном по маршрутке в поселке Приморское Васильевского района. Один человек получил ранение.