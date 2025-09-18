00:30  18 сентября
18 сентября 2025, 07:49

Константиновка под ежедневными ударами: более 6 тысяч человек до сих пор остаются в городе

18 сентября 2025, 07:49
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Константиновке Донецкой области до сих пор находятся более шести тысяч жителей, несмотря на ежедневные российские обстрелы

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в телеэфире, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По его словам, город ежедневно подвергается по меньшей мере десяти авиаударам. Ранее из Константиновки удалось эвакуировать последнюю еще работавшую больницу. Уже через несколько дней россияне сбросили на нее несколько авиабомб и полностью разрушили медучреждение.

Филашкин подчеркнул, что эвакуация спасла жизнь людям и в очередной раз призвал всех жителей выехать из города, ведь враг приближается к Константиновке.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 12 сентября в девяти населенных пунктах Донецкой области, где идет принудительная эвакуация детей, оставались 1372 семьи с 1743 детьми.

