Фото: armyinform

На Днепропетровщине сбили 8 вражеских дронов, ночь прошла под атаками

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Ночью 19 сентября россияне массированно атаковали Павлоград, направив на город беспилотники. В результате ударов вспыхнули несколько пожаров, которые спасатели потушили.

На Никопольщине агрессор бил FPV-дроном и артиллерией по райцентру и Мировской громаде.

К счастью, обошлось без жертв.

В ночь на пятницу силы ПВО уничтожили над областью 8 вражеских беспилотников.

Напомним, в ночь на пятницу, 19 сентября, российские беспилотники атаковали Киев. В городе работала ПВО. Зафиксировано падение обломков.