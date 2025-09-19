Вражеская атака на Киев: обломки БПЛА упали в нескольких локациях города

Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на пятницу, 19 сентября, российские беспилотники атаковали Киев. В городе работала ПВО. Зафиксировано падение обломков

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"По предварительной информации, падение и взрыв БпЛА в Соломенском районе", – отметил он.

Мэр добавил, что на место происшествия выехали экстренные службы.

Впоследствии начальник КМВА Тимур Ткаченко проинформировал, что обломки зафиксированы в нескольких районах столицы: "В частности, на проезжую часть в Шевченковском районе. Повреждена троллейбусная сеть".

По предварительным данным, пострадавших нет.

"Выясняем характер возможных повреждений по городу в целом", – добавил Ткаченко.

Напомним, минувшей ночью россияне атаковали Украину 75 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, ПВО обезвредило 48 дронов, есть попадание на 6 локациях.

В частности, в ночь на 18 сентября российские войска нанесли удары по Киевской области. Под обстрелы попали населенные пункты Бучанской и Бориспольской общин.