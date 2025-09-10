Российские FPV-дроны попали в энергообъект на Днепропетровщине

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, передает RegioNews.

"Сегодня наши энергетики снова оказались под вражеским огнем. Два российских FPV-дрона попали в энергообъект в прифронтовом городе Днепропетровщины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики не пострадали.

Впоследствии еще один FPV-дрон позже попал в машину ремонтной бригады. Повреждена автовышка.

Напомним, недавно Россия атаковала объект тепловой генерации в Киевской области. Как отметили в Министерстве энергетики, цель окупантов очевидна – нанести еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы.