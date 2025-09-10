Росіяни атакували центр Краматорська: серед поранених – підліток

Фото: Сухопутні війська

Зазначається, що обстріли міста не припиняються ані на годину. Від ранку й до вечора Краматорськ зазнає ударів російських FPV-дронів,"Шахедів" і керованих авіабомб.

Сьогодні, 10 вересня, під ворожим вогнем опинився центр міста. За даними поліції, російські сили вдарили по площі Миру, житлових кварталах та ринку.

Станом на 16:00 відомо про трьох поранених мирних мешканців. Серед постраждалих – 16-річний підліток.

На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Нагадаємо, 9 вересня росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова Донецької області. Окупанти здійснили атаку в той момент, коли людям видавали пенсії. За наявною інформацією, загинули 25 осіб.