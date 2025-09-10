16:52  10 вересня
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10 вересня 2025, 18:44

Росіяни атакували центр Краматорська: серед поранених – підліток

10 вересня 2025, 18:44
Фото: Сухопутні війська
У Краматорську Донецької області внаслідок російської атаки поранені троє людей, зокрема, 16-річний підліток

Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро", передає RegioNews.

Зазначається, що обстріли міста не припиняються ані на годину. Від ранку й до вечора Краматорськ зазнає ударів російських FPV-дронів,"Шахедів" і керованих авіабомб.

Сьогодні, 10 вересня, під ворожим вогнем опинився центр міста. За даними поліції, російські сили вдарили по площі Миру, житлових кварталах та ринку.

Станом на 16:00 відомо про трьох поранених мирних мешканців. Серед постраждалих – 16-річний підліток.

На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Нагадаємо, 9 вересня росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова Донецької області. Окупанти здійснили атаку в той момент, коли людям видавали пенсії. За наявною інформацією, загинули 25 осіб.

війна обстріли Краматорськ Донецька область атака підліток поранені
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
