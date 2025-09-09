Удар РФ по Яровой: уже 24 погибших, 19 раненых – ГСЧС

Фото: ГСЧС Донбасса

Количество погибших в результате российского удара по мобильному пункту "Укрпочты" в поселке Яровая Краматорского района Донецкой области выросло до 24, еще 19 человек получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

На месте трагедии работали все экстренные службы.

Спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате удара, и транспортировали двух раненых из стабилизационного пункта в медучреждение.

По предварительным данным, россияне применили управляемую авиабомбу КАБ-250, целью которой стало мобильное отделение "Укрпочты", где люди получали пенсии.

Напомним, сегодня, 9 сентября, россияне ударили авиабомбой по поселку Яровая Донецкой области. Оккупанты совершили атаку в тот момент, когда людям выдавали пенсии. Сообщалось, что погибли не менее 21 человек.

Впоследствии количество погибших возросло до 23 человек. Еще 18 человек получили ранения, трое из них находились в тяжелом состоянии.

Также известно, что водитель и начальник почтового отделения живы.