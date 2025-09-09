Удар РФ по Яровій: вже 24 загиблих, 19 поранених – ДСНС

Фото: ДСНС Донеччини

Кількість загиблих внаслідок російського удару по мобільному пункту "Укрпошти" в селищі Ярова Краматорського району Донецької області зросла до 24, ще 19 людей отримали поранення

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що на місці трагедії працювали всі екстрені служби.

Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок удару, та транспортували двох поранених зі стабілізаційного пункту до медзакладу.

За попередніми даними, росіяни застосували керовану авіабомбу КАБ-250, ціллю якої стало мобільне відділення "Укрпошти", де люди отримували пенсії.

Нагадаємо, сьогодні, 9 вересня, росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова Донецької області. Окупанти здійснили атаку в той момент, коли людям видавали пенсії. Повідомлялося, що загинули щонайменше 21 людина.

Згодом кількість загиблих зросла до 23 осіб. Ще 18 людей дістали поранення, троє з них перебували у важкому стані.

Також відомо, що водій та начальниця поштового відділення живі.