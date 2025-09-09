15:25  09 вересня
У Дніпрі чоловік вбив дружину під час сварки
11:12  09 вересня
У Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку
07:24  09 вересня
На Київщині п’яний юнак побив палицею двох літніх людей
UA | RU
UA | RU
09 вересня 2025, 17:31

Удар РФ по Яровій: вже 24 загиблих, 19 поранених – ДСНС

09 вересня 2025, 17:31
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Донеччини
Читайте также
на русском языке

Кількість загиблих внаслідок російського удару по мобільному пункту "Укрпошти" в селищі Ярова Краматорського району Донецької області зросла до 24, ще 19 людей отримали поранення

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що на місці трагедії працювали всі екстрені служби.

Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок удару, та транспортували двох поранених зі стабілізаційного пункту до медзакладу.

За попередніми даними, росіяни застосували керовану авіабомбу КАБ-250, ціллю якої стало мобільне відділення "Укрпошти", де люди отримували пенсії.

Нагадаємо, сьогодні, 9 вересня, росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова Донецької області. Окупанти здійснили атаку в той момент, коли людям видавали пенсії. Повідомлялося, що загинули щонайменше 21 людина.

Згодом кількість загиблих зросла до 23 осіб. Ще 18 людей дістали поранення, троє з них перебували у важкому стані.

Також відомо, що водій та начальниця поштового відділення живі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область Ярова КАБ атака війна російська армія загиблі пенсіонери поранені
Росіяни масовано атакували Костянтинівку на Донеччині
09 вересня 2025, 17:12
"Хтось здав координати", – реакція "Укрпошти" на російський авіаудар по Яровій
09 вересня 2025, 13:52
У Краматорську росіяни дроном вдарили по школі
09 вересня 2025, 11:58
Всі новини »
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Прикордонники за 4 дні знищили 2 російські комплекси "Ураган" на Донеччині
09 вересня 2025, 19:15
На Закарпатті викрили депутата облради, який прикривав "чорних лісорубів"
09 вересня 2025, 18:57
Бойова медикиня з Києва вже три роки рятує життя на Запорізькому напрямку
09 вересня 2025, 18:56
Зеленський відреагував на удар росіян по Яровій
09 вересня 2025, 18:49
Авто вилетіло в кювет: на Буковині водія будуть судити за аварію
09 вересня 2025, 18:45
Професійне навчання, гранти та працевлаштування: як підтримують ветеранів на Харківщині
09 вересня 2025, 18:30
На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод
09 вересня 2025, 18:29
Колишнього топ-чиновника Харківської міськради посадили у СІЗО
09 вересня 2025, 18:14
Сімейний конфлікт на Хмельниччині: жінка поранила чоловіка ножем
09 вересня 2025, 18:05
У Харкові викрили підпільне виробництво сигарет та алкоголю
09 вересня 2025, 17:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »