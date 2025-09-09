12:55  09 сентября
В Днепре водитель машрутки унизил военного: в сети появилось видео скандала
11:12  09 сентября
В Луцке работники ТЦК пытались задержать мужчину, но сами попали в ловушку
07:24  09 сентября
В Киевской области пьяный юноша избил палкой двух пожилых людей
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2025, 13:52

"Кто-то сдал координаты", – реакция "Укрпочты" на российский авиаудар по Яровой

09 сентября 2025, 13:52
Читайте також українською мовою
Фото: Донецкая ОВА
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 9 сентября, Украина переживает тяжелый день из-за зверского авиаудара российских оккупантов по поселку Яровая в Донецкой области, где в момент выдачи пенсий погибли более 20 человек, а многие получили ранения

Об этом сказал Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, передает RegioNews.

Он также сообщил, что начальница местного отделения Юлия получила ранения, но благодаря оперативной помощи водителя ее жизни ничего не угрожает.

"С начала войны мы постоянно совершенствовали процедуры безопасности. Автомобиль стоял под деревьями, чтобы минимизировать риски, но, видимо, кто-то сдал координаты", – отметил Смилянский.

"Мы договорились с ВГА изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне (детали я не буду комментировать публично), чтобы найти баланс между безопасностью и обеспечением людей базовыми услугами", – резюмировал директор "Укрпочты".

Напомним, сегодня, 9 сентября, россияне ударили авиабомбой по поселку Яровая Донецкой области. Оккупанты совершили атаку в тот момент, когда людям выдавали пенсии. Сообщалось, что погиб не менее 21 человек, еще более 20 – ранены.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погибшие пенсия Донецкая область Укрпочта пенсионеры реакция Яровая
В Краматорске россияне дроном ударили по школе
09 сентября 2025, 11:58
В Донецкой области из-за российских обстрелов погибли шесть человек, еще 10 – ранены
09 сентября 2025, 08:43
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Пошла по клюкву и заблудилась: на Ровенщине пенсионерку спасли из болота
09 сентября 2025, 15:37
Ребята до 22 лет массово увольняются из популярных компаний, чтобы уехать за границу
09 сентября 2025, 15:25
В Днепре мужчина убил жену во время ссоры
09 сентября 2025, 15:25
В Одесской области задержали двух иностранцев, которые переправляли мужчин в Молдову
09 сентября 2025, 15:09
В Полтаве заменили российского царя на фото-зону: как теперь выглядит место, где раньше был скандальный памятник
09 сентября 2025, 15:07
Жесткое ДТП в Днепре: авто вылетело на обочину, опрокинулось и придавило пешехода - пострадали несовершеннолетние
09 сентября 2025, 14:45
В Саратовской области произошел взрыв на магистральном нефтепроводе – источники
09 сентября 2025, 14:45
От войны до восстановления: Харьковщина и Швеция подписали стратегический меморандум
09 сентября 2025, 14:40
Наводили ударные дроны врага на Одессу и Кировоградщину: задержаны агенты ФСБ
09 сентября 2025, 14:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »