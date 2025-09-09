"Кто-то сдал координаты", – реакция "Укрпочты" на российский авиаудар по Яровой

Фото: Донецкая ОВА

Сегодня, 9 сентября, Украина переживает тяжелый день из-за зверского авиаудара российских оккупантов по поселку Яровая в Донецкой области, где в момент выдачи пенсий погибли более 20 человек, а многие получили ранения

Об этом сказал Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, передает RegioNews.

Он также сообщил, что начальница местного отделения Юлия получила ранения, но благодаря оперативной помощи водителя ее жизни ничего не угрожает.

"С начала войны мы постоянно совершенствовали процедуры безопасности. Автомобиль стоял под деревьями, чтобы минимизировать риски, но, видимо, кто-то сдал координаты", – отметил Смилянский.

"Мы договорились с ВГА изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне (детали я не буду комментировать публично), чтобы найти баланс между безопасностью и обеспечением людей базовыми услугами", – резюмировал директор "Укрпочты".

Напомним, сегодня, 9 сентября, россияне ударили авиабомбой по поселку Яровая Донецкой области. Оккупанты совершили атаку в тот момент, когда людям выдавали пенсии. Сообщалось, что погиб не менее 21 человек, еще более 20 – ранены.