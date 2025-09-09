Фото: Национальная полиция

По состоянию на 13:50 количество погибших в результате российского удара по поселку Яровая в Донецкой области возросло до 23 человек. Еще 18 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии

Об этом сообщил начальник Лиманской городской военной администрации Александр Журавлев в эфире "Суспильне. Студия", передает RegioNews.

По предварительным данным, по поселку, входящему в состав Лиманской общины, российские войска нанесли удар авиабомбой КАБ-250. Местом попадания стал мобильный пункт "Укрпочты", где именно в тот момент населению выдавали пенсии.

"В 10:40 был прилет, КАБ-250 ориентировочно. Как раз было место попадания, где "Укрпочта" выдавала населению пенсию. На сейчас погибли 23 человека и 18 раненых. Разное состояние. Есть трое тяжелых, остальных более-менее – повезли в Славянскую стабилизировать", – сообщил Журавлев.

Большинство погибших – люди пенсионного возраста. Пострадавших доставили в больницу в Славянске.

На месте трагедии работают сотрудники ГСЧС, Нацполиции, военные и работники администрации. Продолжается обследование близлежащих дворов, чтобы выяснить окончательное количество жертв.

В связи с трагедией в администрации рассматривают изменение формата выдачи пенсий и посылок, чтобы минимизировать риски для гражданских.

"Как дальше будет работать "Укрпочта", будем решать. Линия фронта – меньше 10 км. Будем оттягивать эти выплаты, как-то вывозить людей, чтобы они получали пенсию в более безопасных местах", – отметил Журавлев.

Напомним, сегодня, 9 сентября, россияне ударили авиабомбой по поселку Яровая Донецкой области. Оккупанты совершили атаку в тот момент, когда людям выдавали пенсии. Сообщалось, что погибли не менее 21 человек , еще более 20 – ранены.

Также известно, что водитель и начальница почтового отделения живы.