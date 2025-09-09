Россияне массированно атаковали Константиновку в Донецкой области

фото: Сергей Горбунов

Армия РФ 9 сентября атаковала Константиновку в Донецкой области со ствольной артиллерии, дронами и авиабомбами

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

По его словам, в результате ударов пострадали пять человек, несколько из них могут оставаться под завалами.

Снаряды разрушили девять зданий, в том числе восемь частных и один многоквартирный дом.

Кроме того, российский FPV-дрон попал в легковой автомобиль, а в результате авиационного удара с использованием ФАБ-500 пострадали четверо гражданских.

Напомним, 4 сентября РФ сбросила авиабомбы на больницу в Константиновке. Медучреждение до последнего принимало и лечило местных жителей.