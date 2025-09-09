11:12  09 вересня
У Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку
08:12  09 вересня
У Дніпрі зіткнулися три авто: постраждали 14-річна пасажирка та 16-річний пішохід
07:24  09 вересня
На Київщині п’яний юнак побив палицею двох літніх людей
09 вересня 2025, 11:58

У Краматорську росіяни дроном вдарили по школі

09 вересня 2025, 11:58
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Російські окупаційні війська завдали удару дроном по школі у Краматорську Донецької області. Наслідки атаки встановлюються

Про це повідомила Краматорська міська рада, передає RegioNews.

"О 9:42 відбувся повторний обстріл Краматорська. Попередньо, з застосуванням ударного БпЛА, російські війська вдарили по території освітнього закладу міста", – йдеться у повідомленні.

На місці працюють всі відповідні служби.

Як відомо, зранку Краматорськ вже перебував під ударом російських безпілотників. О 8:10 зафіксовано влучання поряд із багатоквартирним будинком, о 8:42 – влучання ударного БпЛА в багатоквартирний житловий будинок.

Нагадаємо, впродовж 8 вересня внаслідок ворожих атак на Донеччині загинули шестеро мирних мешканців. Окрім того, поранень зазнали 10 людей.

05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
07 серпня 2025
