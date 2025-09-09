У Краматорську росіяни дроном вдарили по школі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські окупаційні війська завдали удару дроном по школі у Краматорську Донецької області. Наслідки атаки встановлюються

Про це повідомила Краматорська міська рада, передає RegioNews.

"О 9:42 відбувся повторний обстріл Краматорська. Попередньо, з застосуванням ударного БпЛА, російські війська вдарили по території освітнього закладу міста", – йдеться у повідомленні.

На місці працюють всі відповідні служби.

Як відомо, зранку Краматорськ вже перебував під ударом російських безпілотників. О 8:10 зафіксовано влучання поряд із багатоквартирним будинком, о 8:42 – влучання ударного БпЛА в багатоквартирний житловий будинок.

Нагадаємо, впродовж 8 вересня внаслідок ворожих атак на Донеччині загинули шестеро мирних мешканців. Окрім того, поранень зазнали 10 людей.