Фото: ОВА

Ночью 9 сентября в Запорожье после вражеского удара загорелся частный дом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"На видео – камеры видеонаблюдения зафиксировали момент вражеского удара по частному домовладению", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 9 сентября российские военные атаковали ударными дронами Запорожья. Беспилотник попал по частному дому, ранения получила 66-летняя женщина.