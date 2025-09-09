Удар по дому в Запорожье: момент атаки зафиксировали камеры наблюдения
Ночью 9 сентября в Запорожье после вражеского удара загорелся частный дом.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"На видео – камеры видеонаблюдения зафиксировали момент вражеского удара по частному домовладению", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 9 сентября российские военные атаковали ударными дронами Запорожья. Беспилотник попал по частному дому, ранения получила 66-летняя женщина.
