Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 9 сентября российская армия атаковала Украину 84 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 50 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:30 силы ПВО сбили или подавили 60 вражеских дронов – Shahed, "Гербера" и других типов – на севере, юге и востоке Украины.

В то же время зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА на 10 локациях.

Напомним, ночью 9 сентября россияне атаковали ударными дронами Запорожья. Беспилотник попал по частному дому, ранения получила 66-летняя женщина.

Момент атаки зафиксировали камеры видеонаблюдения.