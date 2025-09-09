Силы ПВО ночью обезвредили 60 из 84 вражеских дронов: есть попадания на 10 локациях
В ночь на 9 сентября российская армия атаковала Украину 84 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 50 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.
По состоянию на 08:30 силы ПВО сбили или подавили 60 вражеских дронов – Shahed, "Гербера" и других типов – на севере, юге и востоке Украины.
В то же время зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА на 10 локациях.
Напомним, ночью 9 сентября россияне атаковали ударными дронами Запорожья. Беспилотник попал по частному дому, ранения получила 66-летняя женщина.
Момент атаки зафиксировали камеры видеонаблюдения.