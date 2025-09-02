Все вокруг пылало: россияне накрыли Донетчину огнем
В Донецкой области из-за атак врага вспыхнули пожары. В результате обстрелов один человек получил ранения
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В результате обстрелов в Донецкой области повреждены девять частных домов и двухэтажное здание. Также произошли пожары.
Кроме того, под ударом врага находился город Лиман. Там тоже старост полежу: горели жилые дома, гаражи, автомобили. Повреждены пять инфраструктурных объектов. При этом спасателям приходилось приостанавливать ликвидацию пожаров из-за повторных атак врага.
Напомним, в ночь на 30 июня Россия совершила комбинированную атаку по Украине, применив ударные дроны, крылатые ракеты и баллистику. Воздушная тревога охватила всю страну, взрывы раздавались во многих регионах.
Россияне ночью запустили по Украине 150 дронов: есть попадания на 30 локацияхВсе новости »
02 сентября 2025, 08:31На Черниговщине в результате российской атаки ранены женщина и 14-летняя девочка
02 сентября 2025, 08:10Суммы под ударом дронов: возник масштабный пожар, среди пострадавших – ребенок
02 сентября 2025, 07:35
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия
02 сентября 2025, 14:33На Ровенщине 17-летний мотоциклист в критическом состоянии после столкновения с авто
02 сентября 2025, 14:24В Днепровском районе Киева обнаружили обломки сбитого БпЛА на территории детсада
02 сентября 2025, 14:11Россия ударила по Константиновке: ранены трое коммунальщиков
02 сентября 2025, 14:06На Закарпатье пассажирский автобус сбил 20-летнего пешехода и скрылся с места ДТП
02 сентября 2025, 13:51Публичное признание: подозреваемый объяснил, почему убил Андрея Парубия
02 сентября 2025, 13:34Студент в Киеве катался на велосипеде по эскалатору метро – полиция составила протокол
02 сентября 2025, 13:26Война, предательства и уроки истории, которые нужно знать
02 сентября 2025, 13:01Львов прощается с Андреем Парубием: подробности церемонии
02 сентября 2025, 12:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все блоги »