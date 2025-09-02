Фото: ГСЧС

В Донецкой области из-за атак врага вспыхнули пожары. В результате обстрелов один человек получил ранения

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В результате обстрелов в Донецкой области повреждены девять частных домов и двухэтажное здание. Также произошли пожары.

Кроме того, под ударом врага находился город Лиман. Там тоже старост полежу: горели жилые дома, гаражи, автомобили. Повреждены пять инфраструктурных объектов. При этом спасателям приходилось приостанавливать ликвидацию пожаров из-за повторных атак врага.

Напомним, в ночь на 30 июня Россия совершила комбинированную атаку по Украине, применив ударные дроны, крылатые ракеты и баллистику. Воздушная тревога охватила всю страну, взрывы раздавались во многих регионах.