Суммы под ударом дронов: возник масштабный пожар, среди пострадавших – ребенок
Ночью 2 сентября российские военные нанесли удары по Сумам. Город находился под атакой дронов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова и начальника МВА Сергея Кривошеенко.
"В результате вражеской атаки в Сумах – масштабный пожар. Российские ударные дроны попали по нежилым зданиям в Заречном районе города", – написал глава ОВА.
По словам Кривошеенко, в результате обстрела в городе разрушено помещение торгового ряда. Повреждены четыре жилых здания, выбиты около 50 окон.
"Есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них – ребенок", – говорится в сообщении чиновника.
Пожар ликвидировали. Коммунальные службы вовлечены в ликвидацию последствий.
Напомним, ночью 2 сентября российская армия массированно атаковала дронами Белую Церковь в Киевской области. Возникли пожары, погиб мужчина.