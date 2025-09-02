08:17  02 сентября
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
01:50  02 сентября
В Венгрии появилась украинская школа
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
02 сентября 2025, 07:35

Суммы под ударом дронов: возник масштабный пожар, среди пострадавших – ребенок

02 сентября 2025, 07:35
Фото: armyinform
Ночью 2 сентября российские военные нанесли удары по Сумам. Город находился под атакой дронов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова и начальника МВА Сергея Кривошеенко.

"В результате вражеской атаки в Сумах – масштабный пожар. Российские ударные дроны попали по нежилым зданиям в Заречном районе города", – написал глава ОВА.

По словам Кривошеенко, в результате обстрела в городе разрушено помещение торгового ряда. Повреждены четыре жилых здания, выбиты около 50 окон.

"Есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них – ребенок", – говорится в сообщении чиновника.

Пожар ликвидировали. Коммунальные службы вовлечены в ликвидацию последствий.

Напомним, ночью 2 сентября российская армия массированно атаковала дронами Белую Церковь в Киевской области. Возникли пожары, погиб мужчина.

Сумы война обстрелы атака дрон пожар пострадавшие
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Россияне ночью запустили по Украине 150 дронов: есть попадания на 30 локациях
02 сентября 2025, 08:31
На Харьковщине вооруженный мужчина в балаклаве ограбил женщину и сжег ее дом
02 сентября 2025, 08:22
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
02 сентября 2025, 08:17
На Черниговщине в результате российской атаки ранены женщина и 14-летняя девочка
02 сентября 2025, 08:10
Китай заговорил о замене ООН: что это значит для мира и Украины
02 сентября 2025, 08:00
Россияне сбросили авиабомбы на Успеновку в Запорожской области – погиб мужчина
02 сентября 2025, 07:56
В ГСЧС показали последствия массированной атаки дронов на Белую Церковь: разрушены ангары и здание предприятия
02 сентября 2025, 07:51
ВСУ за сутки ликвидировали 800 российских захватчиков
02 сентября 2025, 07:46
Вместо книг – наркотики: в Хмельницкой области задержали 16-летнего с PVP и каннабисом
02 сентября 2025, 07:28
