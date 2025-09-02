Фото: armyinform

Ночью 2 сентября российские военные нанесли удары по Сумам. Город находился под атакой дронов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова и начальника МВА Сергея Кривошеенко.

"В результате вражеской атаки в Сумах – масштабный пожар. Российские ударные дроны попали по нежилым зданиям в Заречном районе города", – написал глава ОВА.

По словам Кривошеенко, в результате обстрела в городе разрушено помещение торгового ряда. Повреждены четыре жилых здания, выбиты около 50 окон.

"Есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них – ребенок", – говорится в сообщении чиновника.

Пожар ликвидировали. Коммунальные службы вовлечены в ликвидацию последствий.

