Фото: ДСНС

У Донецькій області через атаки ворога спалахнули пожежі. Внаслідок обстрілів одна людина отримала поранення

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілів на Донеччині пошкоджені девʼять приватних будинків та двоповерхова будівля. Також стались пожежі.

Крім того, під ударом ворога було місто Лиман. Там також старост полежу: горіли житлові будинки, гаражі, автомобілі. Пошкоджено пʼять інфраструктурних обʼєктів. При цьому рятувальникам доводилось призупиняти ліквідацію пожеж через повторні атаки ворога.

Нагадаємо, у ніч на 30 червня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши ударні дрони, крилаті ракети та балістику. Повітряна тривога охопила всю країну, вибухи лунали у багатьох регіонах.