Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате вражеских ударов получили ранения двое местных жительниц – 50-летняя женщина и 14-летняя девочка.

Правоохранители зафиксировали последствия атаки россиян.

Напомним, в течение 1 сентября россияне в очередной раз нанесли удары по Днепропетровщине. Атаковали три громады – Покровскую, Маломихайловскую и Славянскую.