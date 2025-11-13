В Днепре автобус группы "Без обмежень" попал в ДТП с легковушкой

Фото: соцсети

В среду, 12 ноября, на улице Староказацкой в центре Днепра произошло столкновение автобуса, которым пользуется украинская группа "Без обмежень", и легкового автомобиля Hyundai

Об этом пишет "Відомо" со ссылкой на местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения: автобус при повороте затрагивает заднюю часть легковушки.

В официальном Instagram группе отмечают, что в тот день они должны былт дать концерт в Днепре, однако больше комментариев пиар-служба не предоставила.

В патрульной полиции пока официально не комментировали ДТП.

Напомним, в Полтаве 12 ноября произошло смертельное ДТП. Предварительно, 68-летняя пешеходка попала под колеса грузового автомобиля МАЗ, за рулем которого находился 42-летний мужчина. К сожалению, женщина от полученных травм скончалась на месте.