09:56  13 ноября
В Черниговской области задержали 18-летнего юношу за изнасилование 13-летней девочки
07:43  13 ноября
Стрельба в Киеве: полиция проверяет сообщения о нападении на женщину
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
13 ноября 2025, 10:59

В Днепре автобус группы "Без обмежень" попал в ДТП с легковушкой

13 ноября 2025, 10:59
Читайте також українською мовою
Фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

В среду, 12 ноября, на улице Староказацкой в центре Днепра произошло столкновение автобуса, которым пользуется украинская группа "Без обмежень", и легкового автомобиля Hyundai

Об этом пишет "Відомо" со ссылкой на местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения: автобус при повороте затрагивает заднюю часть легковушки.

В официальном Instagram группе отмечают, что в тот день они должны былт дать концерт в Днепре, однако больше комментариев пиар-служба не предоставила.

В патрульной полиции пока официально не комментировали ДТП.

Напомним, в Полтаве 12 ноября произошло смертельное ДТП. Предварительно, 68-летняя пешеходка попала под колеса грузового автомобиля МАЗ, за рулем которого находился 42-летний мужчина. К сожалению, женщина от полученных травм скончалась на месте.

автобус ДТП ПДД полиция Днепр авария группа Без обмежень
