В Днепре автобус группы "Без обмежень" попал в ДТП с легковушкой
В среду, 12 ноября, на улице Староказацкой в центре Днепра произошло столкновение автобуса, которым пользуется украинская группа "Без обмежень", и легкового автомобиля Hyundai
Об этом пишет "Відомо" со ссылкой на местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.
Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения: автобус при повороте затрагивает заднюю часть легковушки.
В официальном Instagram группе отмечают, что в тот день они должны былт дать концерт в Днепре, однако больше комментариев пиар-служба не предоставила.
В патрульной полиции пока официально не комментировали ДТП.
Напомним, в Полтаве 12 ноября произошло смертельное ДТП. Предварительно, 68-летняя пешеходка попала под колеса грузового автомобиля МАЗ, за рулем которого находился 42-летний мужчина. К сожалению, женщина от полученных травм скончалась на месте.