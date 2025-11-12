В Полтаве женщину сбил насмерть грузовик: полиция расследует ДТП
В Полтаве 12 ноября произошло смертельное ДТП. К сожалению, потерпевшая погибла на месте
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Авария произошла на улице Шевченко. Предварительно, 68-летняя пешеходка попала под колеса грузового автомобиля МАЗ, за рулем которого находился 42-летний мужчина. К сожалению, в результате ДТП женщина от полученных травм погибла на месте.
"Обстоятельства и причины ДТП выясняют следствие", - сообщили в полиции.
