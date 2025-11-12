Фото: Нацполиция

В Полтаве 12 ноября произошло смертельное ДТП. К сожалению, потерпевшая погибла на месте

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Авария произошла на улице Шевченко. Предварительно, 68-летняя пешеходка попала под колеса грузового автомобиля МАЗ, за рулем которого находился 42-летний мужчина. К сожалению, в результате ДТП женщина от полученных травм погибла на месте.

"Обстоятельства и причины ДТП выясняют следствие", - сообщили в полиции.

