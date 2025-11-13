На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
В Ровенской области с начала 2025 года зафиксировали 3199 дорожно-транспортных происшествий. Это немного больше, чем за аналогичный период прошлого года (3151 ДТП)
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
В результате 613 аварий с пострадавшими в этом году погибли 95 человек, еще 772 – получили травмы. Особенно тревожная статистика в отношении детей:
- 172 ДТП, где пострадали несовершеннолетние;
- 14 детей погибли, 191 – травмировались.
Среди зафиксированных аварий:
- 366 – с участием нетрезвых водителей;
- 157 – с пешеходами (28 погибших, 156 травмированных);
- 190 – с мототранспортом (25 погибших, 222 травмированных).
По данным полиции, пик аварийности приходится около 17 часов – именно тогда на дорогах происходит больше всего инцидентов.
Чаще всего причиной трагедий становятся столкновения, наезд на препятствие или пешехода, опрокидывание авто.
Среди основных причин ДТП – превышение скорости, нарушение правил при перестроении, изменение направления движения и проезда нерегулируемых перекрестков.
Напомним, в Ровно объявили подозрение водителю, который спровоцировал смертельную аварию в состоянии наркотического опьянения. 32-летний водитель Audi Q7 столкнулся с мотоциклом Kawasaki. В результате аварии мотоциклиста с тяжелыми травмами доставили в реанимацию. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако спасти потерпевшего не удалось – он умер в больнице.