В Ровенской области с начала 2025 года зафиксировали 3199 дорожно-транспортных происшествий. Это немного больше, чем за аналогичный период прошлого года (3151 ДТП)

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В результате 613 аварий с пострадавшими в этом году погибли 95 человек, еще 772 – получили травмы. Особенно тревожная статистика в отношении детей:

172 ДТП, где пострадали несовершеннолетние;

14 детей погибли, 191 – травмировались.

Среди зафиксированных аварий:

366 – с участием нетрезвых водителей;

157 – с пешеходами (28 погибших, 156 травмированных);

190 – с мототранспортом (25 погибших, 222 травмированных).

По данным полиции, пик аварийности приходится около 17 часов – именно тогда на дорогах происходит больше всего инцидентов.

Чаще всего причиной трагедий становятся столкновения, наезд на препятствие или пешехода, опрокидывание авто.

Среди основных причин ДТП – превышение скорости, нарушение правил при перестроении, изменение направления движения и проезда нерегулируемых перекрестков.

Напомним, в Ровно объявили подозрение водителю, который спровоцировал смертельную аварию в состоянии наркотического опьянения. 32-летний водитель Audi Q7 столкнулся с мотоциклом Kawasaki. В результате аварии мотоциклиста с тяжелыми травмами доставили в реанимацию. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако спасти потерпевшего не удалось – он умер в больнице.