09:56  13 ноября
В Черниговской области задержали 18-летнего юношу за изнасилование 13-летней девочки
07:43  13 ноября
Стрельба в Киеве: полиция проверяет сообщения о нападении на женщину
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Ровенской области с начала 2025 года зафиксировали 3199 дорожно-транспортных происшествий. Это немного больше, чем за аналогичный период прошлого года (3151 ДТП)

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В результате 613 аварий с пострадавшими в этом году погибли 95 человек, еще 772 – получили травмы. Особенно тревожная статистика в отношении детей:

  • 172 ДТП, где пострадали несовершеннолетние;
  • 14 детей погибли, 191 – травмировались.

Среди зафиксированных аварий:

  • 366 – с участием нетрезвых водителей;
  • 157 – с пешеходами (28 погибших, 156 травмированных);
  • 190 – с мототранспортом (25 погибших, 222 травмированных).

По данным полиции, пик аварийности приходится около 17 часов – именно тогда на дорогах происходит больше всего инцидентов.

Чаще всего причиной трагедий становятся столкновения, наезд на препятствие или пешехода, опрокидывание авто.

Среди основных причин ДТП – превышение скорости, нарушение правил при перестроении, изменение направления движения и проезда нерегулируемых перекрестков.

Напомним, в Ровно объявили подозрение водителю, который спровоцировал смертельную аварию в состоянии наркотического опьянения. 32-летний водитель Audi Q7 столкнулся с мотоциклом Kawasaki. В результате аварии мотоциклиста с тяжелыми травмами доставили в реанимацию. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако спасти потерпевшего не удалось – он умер в больнице.

Ровенская область ДТП статистика дети пешеходы скорость движения ПДД
