12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
07:43  13 листопада
Стрілянина у Києві: поліція перевіряє повідомлення про напад на жінку
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
13 листопада 2025, 10:59

У Дніпрі автобус гурту "Без обмежень" потрапив у ДТП з легковиком

13 листопада 2025, 10:59
Фото: соцмережі
У середу, 12 листопада, на вулиці Старокозацькій у центрі Дніпра сталося зіткнення автобуса, яким користується український гурт "Без обмежень", та легкового автомобіля Hyundai

Про це пише "Відомо" із посиланням на місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

Момент аварії зафіксувала камера відеоспостереження: автобус під час повороту зачіпає задню частину легковика.

У офіційному Instagram гурту зазначають, що того дня вони мали дати концерт у Дніпрі, проте більше коментарів піар-служба не надала.

У патрульній поліції поки офіційно не коментували ДТП.

Нагадаємо, у Полтаві 12 листопада сталась смертельна ДТП. Попередньо, 68-річна пішохідка потрапила під колеса вантажного автомобіля МАЗ, за кермом якого був 42-річний чоловік. На жаль, жінка від отриманих травм загинула на місці.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів.
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масштабної евакуації населення.
