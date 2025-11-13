У Дніпрі автобус гурту "Без обмежень" потрапив у ДТП з легковиком

Фото: соцмережі

У середу, 12 листопада, на вулиці Старокозацькій у центрі Дніпра сталося зіткнення автобуса, яким користується український гурт "Без обмежень", та легкового автомобіля Hyundai

Про це пише "Відомо" із посиланням на місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

Момент аварії зафіксувала камера відеоспостереження: автобус під час повороту зачіпає задню частину легковика.

У офіційному Instagram гурту зазначають, що того дня вони мали дати концерт у Дніпрі, проте більше коментарів піар-служба не надала.

У патрульній поліції поки офіційно не коментували ДТП.

Нагадаємо, у Полтаві 12 листопада сталась смертельна ДТП. Попередньо, 68-річна пішохідка потрапила під колеса вантажного автомобіля МАЗ, за кермом якого був 42-річний чоловік. На жаль, жінка від отриманих травм загинула на місці.