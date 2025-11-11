Иллюстративное фото

Преступление произошло еще весной 2024 года. После этого суд Запорожской области оправдал корректировщика из-за якобы ненадлежащих доказательств. Однако теперь в Днепровском апелляционном суде было принято новое решение

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что весной прошлого года в Telegram мужчина писал собеседнику о вероятном размещении складов горюче-смазочных материалов ВСУ на территории предприятия и добавил координаты с сервиса Google maps. Суд оправдал его, отметив, что скриншот из Google maps не доказывает, что на том месте действительно были резервуары с топливом.

Сам мужчина говорил, что будто бы никуда тогда не ходил и находился дома со сломанной ногой. Обвиняемый заявил, что думал, что это розыгрыш, и он якобы не понимал, с кем он общается.

Однако Днепровский апелляционный суд решил, что прокурор доказал факт существования местности по переданным координатам с изображением "резервуаров с топливом". К тому же выяснилось, с кем переписывался мужчина: это была женщина, которая в соцсетях искала жителей Запорожья, которые имеют пророссийскую позицию и готовы за денежное вознаграждение собирать и передавать информацию о подразделениях Сил обороны Украины в Запорожье.

Женщине, с которой общался обвиняемый, также доложено подозрение в государственной измене. Что касается самого корректировщика, то его приговорили к 15 годам лишения свободы.

