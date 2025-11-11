11:27  11 ноября
На Сумщине в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали
08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
11 ноября 2025, 14:45

Искал "легкого заработка": в Черниговской области осудили агента РФ, который шпионил за украинскими военными

11 ноября 2025, 14:45
Иллюстративное фото
Осудили агента российской разведки. Известно, что он шпионил для россиян на территории Черниговской области 

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, злоумышленник фиксировал локацию Сил обороны. Затем он передавал координаты русской разведке. Особенно враг интересовался расставанием командно-наблюдательных пунктов и направления движения пограничных нарядов.

Кроме того, россияне пытались узнать дислокацию блокпостов и логистических составов украинских военных. Жители приграничья они нашли в Telegram, где он искал "легкие деньги", и завербовали его.

Весной этого года правоохранители задержали предателя. Теперь он получил приговор: мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее агент РФ организовывал поджоги во Львовской и Волынской областях. Его деятельность была направлена на квартиры, где проживают украинские военные и их семьи по заданию российских спецслужб.

агент рф Черниговщина суд
11 ноября 2025
Член НКРЭКУ и эксчиновник "Энергоатома" Пушкарь бежал из Украины вслед за Миндичем – нардеп
11 ноября 2025, 15:11
Надо учиться воевать без пехоты, потому что пехоты почти нет
11 ноября 2025, 14:50
Суд над российским командиром Дудуевым в Харькове: детали дела
11 ноября 2025, 14:29
В Запорожье разоблачили преступную группу, зарабатывавшую на переправке военнослужащих за границу
11 ноября 2025, 14:24
На Закарпатье пограничники разоблачили злоумышленников, которые за $30 тысяч пытались переправить мужчин за границу
11 ноября 2025, 14:11
НАБУ объявило подозрение Миндичу: в чем его обвиняют
11 ноября 2025, 13:55
Правительственный кризис: что будет дальше
11 ноября 2025, 13:49
В Тернопольской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса
11 ноября 2025, 13:49
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
11 ноября 2025, 13:34
07 августа 2025
