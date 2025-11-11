Искал "легкого заработка": в Черниговской области осудили агента РФ, который шпионил за украинскими военными

Иллюстративное фото

Осудили агента российской разведки. Известно, что он шпионил для россиян на территории Черниговской области

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, злоумышленник фиксировал локацию Сил обороны. Затем он передавал координаты русской разведке. Особенно враг интересовался расставанием командно-наблюдательных пунктов и направления движения пограничных нарядов.

Кроме того, россияне пытались узнать дислокацию блокпостов и логистических составов украинских военных. Жители приграничья они нашли в Telegram, где он искал "легкие деньги", и завербовали его.

Весной этого года правоохранители задержали предателя. Теперь он получил приговор: мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее агент РФ организовывал поджоги во Львовской и Волынской областях. Его деятельность была направлена на квартиры, где проживают украинские военные и их семьи по заданию российских спецслужб.