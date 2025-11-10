19:59  10 ноября
10 ноября 2025, 18:45

В Харьковской области аптекарша оказалась агенткой РФ: какой приговор она получила

10 ноября 2025, 18:45
Иллюстративное фото
Балаклейский районный суд Харьковской области признал предпринимателя виновным в коллаборационной деятельности. Стало известно, как ее наказали

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что до полномасштабной войны у женщины была аптека в Балаклее. В условиях оккупации с начала июня до начала сентября 2022 года она занимала должность помощника начальника "медицинской службы Балаклейского теруправления".

Отмечается, что женщина организовывала работу "медицинской службы". В частности, она принимала участие в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей, решала вопросы приема на работу работников больницы и фельдшерско-акушерских пунктов, организовывала работу состава гуманитарной помощи, созданного оккупационными властями.

По словам местных жителей, лекарство можно было купить только в аптеке этой женщины. Ведь другие аптеки закрыли, а на рынке цены были слишком высокими. Владелица говорила людям, что условием работы было ее сотрудничество с "мэром".

На суде женщина объясняла, что испугалась за себя и свою семью. Пропуск получила и несколько раз встречала перевозчика с медикаментами и обеспечила население крайне необходимым лекарством. Она отметила, что впоследствии "мэр" придумал ей другую должность - "директора больницы". Обвиняемая заверила, что документы она подписывала под его принуждением.

Однако ни один свидетель не был очевидцем угроз психологического или физического насилия к обвиняемой или ее родным.

Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также ей на 10 лет запретили занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, правоохранительных органах, судах и органах, оказывающих публичные услуги.

Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.

