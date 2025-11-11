11:27  11 листопада
11 листопада 2025, 16:25

У Дніпрі засудили коригувальника: передавав координати нафтобази

11 листопада 2025, 16:25
Злочин стався ще навесні 2024 року. Після цього суд Запорізької області виправдав коригувальника через нібито неналежні докази. Проте тепер в Дніпровському апеляційному суді ухвалили нове рішення

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що навесні минулого року в Telegram чоловік писав співрозмовнику про ймовірне розміщення складів паливно-мастильних матеріалів ЗСУ на території підприємства і додав координати із сервісу Google maps. Суд виправдав його, зазначивши, що скриншот із Google maps не доводить, що на тому місці справді були резервуари з паливом.

Сам чоловік говорив, що нібито нікуди тоді не ходив і знаходився вдома зі зламаною ногою. Обвинувачений заявив, що думав, що це розіграш, і він нібито не розумів із ким він спілкується.

Проте Дніпровський апеляційний суд вирішив, що прокурором доведено факт існування місцевості за переданими координатами із зображенням "резервуарів з паливом". До того ж з'ясувалось, з ким переписувався чоловік: це була жінка, яка в соцмережах шукала мешканців Запоріжжя, які мають проросійську позицію та готові за грошову винагороду здійснювати збирати й передавати інформацію щодо підрозділів Сил оборони України у Запоріжжі.

Жінці, з якою спілкувався обвинувачений, також повідомлено підозру в державній зраді. Що стосується самого коригувальника, то його приговорили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

