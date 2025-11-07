ГБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против национальной безопасности Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

Государственное бюро расследований системно разоблачает лиц, предавших Украину или сотрудничающих с врагом во время войны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, следователи ДБР собирают доказательства, допрашивают свидетелей и передают материалы в суд, чтобы каждый виновный был привлечен к ответственности.

С начала полномасштабного вторжения России Бюро расследует 2 тыс. 809 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности государства, в частности:

1904 производства – по фактам государственной измены (ст. 111 УК Украины);

713 производств – за коллаборационную деятельность (ст. 111-1 УК Украины);

46 производств – за пособничество государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.

По состоянию на начало ноября 2025:

1535 лицам сообщено о подозрении;

517 человек объявлено в розыск;

1 357 человек проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационизму;

1314 обвинительных актов направлено в суд.

Как сообщалось, ГБР передало в суд дело против нардепа за госпредательство и мошенничество. Речь идет о Евгении Шевченко.