ГБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против национальной безопасности Украины
Государственное бюро расследований системно разоблачает лиц, предавших Украину или сотрудничающих с врагом во время войны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как отмечается, следователи ДБР собирают доказательства, допрашивают свидетелей и передают материалы в суд, чтобы каждый виновный был привлечен к ответственности.
С начала полномасштабного вторжения России Бюро расследует 2 тыс. 809 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности государства, в частности:
- 1904 производства – по фактам государственной измены (ст. 111 УК Украины);
- 713 производств – за коллаборационную деятельность (ст. 111-1 УК Украины);
- 46 производств – за пособничество государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.
По состоянию на начало ноября 2025:
- 1535 лицам сообщено о подозрении;
- 517 человек объявлено в розыск;
- 1 357 человек проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационизму;
- 1314 обвинительных актов направлено в суд.
Как сообщалось, ГБР передало в суд дело против нардепа за госпредательство и мошенничество. Речь идет о Евгении Шевченко.
