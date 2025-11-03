У Дніпрі під час атаки містяни не змогли потрапити до метро

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під час нічної атаки на Дніпро 3 листопада, коли в місті пролунали вибухи, місцеві жителі не змогли потрапити до метро, щоб укритися

Про це повідомляє видання "Відомо" з посиланням на "Дніпро оперативний", передає RegioNews.

На поширених у мережі відео видно, як люди стоять перед зачиненими дверима станції метро, а поруч чути звуки вибухів. Попри небезпеку, двері довго не відчиняли, і люди чекали просто під час атаки.

Очевидці припускають, що чергові на станції могли спати або просто не поспішали виконувати свої обов’язки. У коментарях під відео користувачі емоційно зазначили: "На людей – пофігу".

Представники міського транспорту ситуацію поки не прокоментували. У соцмережах закликають перевірити роботу чергових служб і режим доступу до укриттів під час повітряних тривог.

Нагадаємо, під ранок 3 листопада російські військові завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок ворожого удару постраждав 37-річний чоловік – він лікуватиметься вдома.