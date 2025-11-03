Россияне ударили ракетами по Днепру: повреждено предприятие
Под утро 3 ноября российские военные нанесли ракетный удар по Днепру
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
"Агрессор ударил по Днепру ракетами. Повреждено предприятие. Возник пожар, его потушили", – говорится в сообщении.
В результате вражеского удара по Днепру пострадал 37-летний мужчина – он будет лечиться дома.
Кроме того, ночью по Никополю российская армия применяла артиллерию и FPV-дроны.
Также чиновник отметил, что к врачам обратился еще один раненый из-за атаки на Павлоград накануне – 73-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно. Всего в течение вчерашнего дня в городе пострадали четыре человека.
По данным чиновника, в ночь на 3 ноября силы ПВО сбили на Днепропетровщине два беспилотника.
Напомним, ночью 3 ноября россияне атаковали Тростянецкую громаду в Сумской области с помощью ударных беспилотников. Есть погибший, три человека достали из-под завалов.