Россияне ударили ракетами по Днепру: повреждено предприятие

Иллюстративное фото: из открытых источников

Под утро 3 ноября российские военные нанесли ракетный удар по Днепру

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

"Агрессор ударил по Днепру ракетами. Повреждено предприятие. Возник пожар, его потушили", – говорится в сообщении.

В результате вражеского удара по Днепру пострадал 37-летний мужчина – он будет лечиться дома.

Кроме того, ночью по Никополю российская армия применяла артиллерию и FPV-дроны.

Также чиновник отметил, что к врачам обратился еще один раненый из-за атаки на Павлоград накануне – 73-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно. Всего в течение вчерашнего дня в городе пострадали четыре человека.

По данным чиновника, в ночь на 3 ноября силы ПВО сбили на Днепропетровщине два беспилотника.

Напомним, ночью 3 ноября россияне атаковали Тростянецкую громаду в Сумской области с помощью ударных беспилотников. Есть погибший, три человека достали из-под завалов.