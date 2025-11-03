Россияне за сутки более 750 раз ударили по Запорожской области: трое раненых
За сутки оккупанты нанесли 769 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Войска РФ совершили 5 авиационных ударов по Малокатериновке, Терноватому, Приморскому, Зализничному, Сладкому.
- 513 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Червоноднепровку, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное.
- 4 обстрела из РСЗО накрыли Запорожье, Терноватое, Успеновку, Новоандреевку.
- 247 артиллерийских ударов нанесен по территории Червоноднепровки, Приморского, Степного, Гуляйполя, Малой Токмачки, Чаривного.
Три человека ранены в результате вражеской атаки по Запорожью.
Поступило 38 сообщений о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.
Напомним, ночью 3 ноября россияне атаковали Тростянецкую громаду в Сумской области с помощью ударных беспилотников. Есть погибший, три человека достали из-под завалов.
