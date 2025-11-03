08:16  03 ноября
Смертельное ДТП на Прикарпатье: Высший совет правосудия согласовал арест судьи
08:11  03 ноября
В Кировоградской области из реки достали тело погибшей женщины
08:33  02 ноября
В Одессе произошел скандал из-за российской музыки в ночном клубе
03 ноября 2025, 07:49

В Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, еще восемь ранены

03 ноября 2025, 07:49
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

За прошлые сутки, 2 ноября, под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 36 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 8 многоэтажек и 9 частных домов. Также оккупанты повредили админздание и частные автомобили.

Из-за российских ударов один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Напомним, в течение 2 ноября оккупанты нанесли 769 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. Три человека ранены в результате вражеской атаки по Запорожью.

война обстрелы Херсонская область погибший пострадавшие последствия
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
