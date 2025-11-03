Фото: полиция

За прошлые сутки, 2 ноября, под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 36 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 8 многоэтажек и 9 частных домов. Также оккупанты повредили админздание и частные автомобили.

Из-за российских ударов один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Напомним, в течение 2 ноября оккупанты нанесли 769 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. Три человека ранены в результате вражеской атаки по Запорожью.