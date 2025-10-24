14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
24 октября 2025, 14:55

На Днепропетровщине мужчина напал на товарища с ножом

24 октября 2025, 14:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области задержан местный житель. Он из-за ревности напал на товарища

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел 23 октября в Новокодакском районе Днепра. 36-летний мужчина пришел в дом потерпевшего и ударил его ножом. 44-летнего мужчину с ранением в грудь хозтиалзировали.

"Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За преступление мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.

Напомним, в Печерском районе Киева полиция задержала 22-летнего мужчину за нападение на девушку во время свидания. Ему инкриминируют избиения и ограбления, причины нападения остаются не вполне ясными.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
нападение полиция задержание Днепр
Во Львовской области будут судить мужчину за дерзкое ограбление АЗС
23 октября 2025, 08:24
В Полтавской области мужчины напали на ТЦК: что решил суд
22 октября 2025, 21:25
На Днепропетровщине двое мужчин убили пенсионера и похитили его сбережения
22 октября 2025, 21:04
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Фонд "Право на защиту" объявляет конкурс для работодателей Харьковской области
24 октября 2025, 16:22
В Николаеве судили мужчину, который поджигал авто военных
24 октября 2025, 14:35
Россияне впервые применили КАБы по Одесщине
24 октября 2025, 14:21
Появились подробности теракта в Житомирской области
24 октября 2025, 14:05
Мужчина взорвал гранату в поезде в Житомирской области, когда его пытались задержать правоохранители
24 октября 2025, 12:59
В Харьковской области мужчина фотографировал для россиян блокпосты и заводы: как его наказали
24 октября 2025, 12:35
В полиции отреагировали на смерть мужчины в киевском ТЦК
24 октября 2025, 11:52
В Киеве агент ФСБ планировал поджечь Институт национальной памяти
24 октября 2025, 11:12
На Днепропетровщине загорелся жилой дом: нашли обгоревшее тело мужчины
24 октября 2025, 11:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »