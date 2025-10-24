Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области задержан местный житель. Он из-за ревности напал на товарища

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел 23 октября в Новокодакском районе Днепра. 36-летний мужчина пришел в дом потерпевшего и ударил его ножом. 44-летнего мужчину с ранением в грудь хозтиалзировали.

"Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За преступление мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.

