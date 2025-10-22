21:57  22 октября
Выросло количество пострадавших в результате российского удара по детскому саду в Харькове
21:04  22 октября
На Днепропетровщине двое мужчин убили пенсионера и похитили его сбережения
19:24  22 октября
ВСУ освободили Кучеров Яр на Покровском направлении
22 октября 2025, 21:25

В Полтавской области мужчины напали на ТЦК: что решил суд

22 октября 2025, 21:25
Иллюстративное фото
Автозаводской районный суд Кременчуга признал виновными двух местных жителей, напавших на военных с ТЦК. Известно, что они применили газовый баллончик.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел 25 мая в Кременчуге. Один из мужчин во время проверки военно-учетных документов поссорился с военными ТЦК. Этот конфликт привлек внимание еще двух местных жителей. Они не знали этого человека, но решили вмешаться: подойдя к военным, мужчины начали угрожать, кричали оскорбительные слова и демонстрировали готовность к драке.

Впоследствии к конфликту подключился мужчина, у которого проверяли документы. Он достал газовый баллончик и распилил его в лицо военным, в результате чего один из них получил ожоги глаз и лица. Впоследствии все трое начали преследовать военных: они били ногами служебный автомобиль, в частности — дубинкой разбили зеркало и лобовое стекло.

Одному из мужчин суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком в один год, другому – 4 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум правоохранителям в Киеве, которые 17 октября избили мужчину возле здания Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Правоохранители нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове и телу, в результате чего он получил множественные ушибы.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
