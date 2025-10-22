На Днепропетровщине двое мужчин убили пенсионера и похитили его сбережения

Фото: полиция Днепропетровской области

В Каменском районе полиция задержала двух местных жителей, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Мужчины спланировали и совершили разбойное нападение на 84-летнего пенсионера, в результате чего он погиб.

По данным следствия, 54-летний мужчина предложил своему 33-летнему знакомому завладеть сбережениями пожилого соседа. 6 октября около 21:00 нападавшие пришли в дом потерпевшего. Сорвав дверь с крючка, они проникли внутрь. Когда хозяин проснулся, младший злоумышленник напал на него и нанес многочисленные удары. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Полицейские задержали подозреваемых

После убийства нападавшие забрали сбережения и скрылись, разделив похищенные средства между собой. Правоохранители быстро установили местонахождение подозреваемых в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время 33-летнему мужчине доложено о подозрении по пункту 6 части 2 статьи 115 и части 4 статьи 187 УК Украины. Его 54-летний соучастник подозревается по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины.

