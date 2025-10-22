13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
UA | RU
UA | RU
22 октября 2025, 21:04

На Днепропетровщине двое мужчин убили пенсионера и похитили его сбережения

22 октября 2025, 21:04
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Днепропетровской области
Читайте також
українською мовою

В Каменском районе полиция задержала двух местных жителей, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Мужчины спланировали и совершили разбойное нападение на 84-летнего пенсионера, в результате чего он погиб.

По данным следствия, 54-летний мужчина предложил своему 33-летнему знакомому завладеть сбережениями пожилого соседа. 6 октября около 21:00 нападавшие пришли в дом потерпевшего. Сорвав дверь с крючка, они проникли внутрь. Когда хозяин проснулся, младший злоумышленник напал на него и нанес многочисленные удары. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Полицейские задержали подозреваемых

После убийства нападавшие забрали сбережения и скрылись, разделив похищенные средства между собой. Правоохранители быстро установили местонахождение подозреваемых в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время 33-летнему мужчине доложено о подозрении по пункту 6 части 2 статьи 115 и части 4 статьи 187 УК Украины. Его 54-летний соучастник подозревается по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Печерском районе Киева полиция задержала 22-летнего мужчину за нападение на девушку во время свидания. Ему инкриминируют избиения и ограбления, причины нападения остаются не вполне ясными.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область Каменское Разбой убийство пенсионер полиция
В Полтавской области взрывотехники уничтожили боевую часть вражеского БпЛА
22 октября 2025, 20:45
Стрелял в полицейского: в Полтавской области мужчину задержали за покушение на убийство правоохранителя
22 октября 2025, 19:55
В Запорожье показали видео первых минут после ночного удара по жилому дому
22 октября 2025, 19:14
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Старт отопительного сезона в Украине под угрозой: в парламенте предупредили о дефиците газа
22 октября 2025, 21:11
Украинцам будут раздавать по 20 тыс. грн на зиму: кто получит помощь и как
22 октября 2025, 21:05
В Виннице на территории больницы отравили собак: детали вандализма
22 октября 2025, 20:54
В Полтавской области взрывотехники уничтожили боевую часть вражеского БпЛА
22 октября 2025, 20:45
Хищение средств на ремонт укрытия в больнице: в Запорожье начали расследование
22 октября 2025, 20:25
"Россия наглеет": дрон попал в детсад в Харькове, погиб коммунальщик, 10 раненых - видео прилета
22 октября 2025, 20:24
Эксначальник ГСЧС Харьковщины спас детей из детсада после удара дронами
22 октября 2025, 20:17
Стрелял в полицейского: в Полтавской области мужчину задержали за покушение на убийство правоохранителя
22 октября 2025, 19:55
Во Львове "нарко-бизнесмены" вырастили каннабису более чем на 3 миллиона
22 октября 2025, 19:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »