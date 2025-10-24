Фото: Нацполіція

У Дніпропетровській області затримали місцевого жителя. Він через ревнощі напав на товариша

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався 23 жовтня в Новокодацькому районі Дніпра. 36-річний чоловік прийшов до будинку потерпілого та вдарив його ножем. 44-річного чоловіка з пораненням у груди госптіалзували.

"Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За злочин чоловіку може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва поліція затримала 22-річного чоловіка за напад на дівчину під час побачення. Йому інкримінують побиття та пограбування, причини нападу залишаються не повністю зрозумілими.