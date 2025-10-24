14:05  24 жовтня
З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
08:05  24 жовтня
РФ атакувала Кіровоградщину, майже 20 населених пунктів без світла
07:13  24 жовтня
Російський безпілотник влучив у житловий будинок в Херсоні, є постраждалі
UA | RU
UA | RU
24 жовтня 2025, 14:55

На Дніпропетровщині чоловік напав на товариша з ножем

24 жовтня 2025, 14:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Дніпропетровській області затримали місцевого жителя. Він через ревнощі напав на товариша

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався 23 жовтня в Новокодацькому районі Дніпра. 36-річний чоловік прийшов до будинку потерпілого та вдарив його ножем. 44-річного чоловіка з пораненням у груди госптіалзували.

"Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За злочин чоловіку може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва поліція затримала 22-річного чоловіка за напад на дівчину під час побачення. Йому інкримінують побиття та пограбування, причини нападу залишаються не повністю зрозумілими.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
напад поліція затримання Дніпро
На Львівщині судитимуть чоловіка за зухвале пограбування АЗС
23 жовтня 2025, 08:24
На Полтавщині чоловіки напали на ТЦК: що вирішив суд
22 жовтня 2025, 21:25
На Дніпропетровщині двоє чоловіків вбили пенсіонера і викрали його заощадження
22 жовтня 2025, 21:04
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Фонд "Право на захист" оголошує конкурс для роботодавців Харківщини
24 жовтня 2025, 16:22
У Миколаєві судили чоловіка, який підпалював авто військових
24 жовтня 2025, 14:35
Росіяни уперше застосували КАБи по Одещині
24 жовтня 2025, 14:21
З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
24 жовтня 2025, 14:05
Чоловік підірвав гранату у потязі на Житомирщині, коли його намагалися затримати правоохоронці
24 жовтня 2025, 12:59
На Харківщині чоловік фотографував для росіян блокпости та заводи: як його покарали
24 жовтня 2025, 12:35
У поліції відреагували на смерть чоловіка у київському ТЦК
24 жовтня 2025, 11:52
У Києві агент ФСБ планував підпалити Інститут національної памʼяті
24 жовтня 2025, 11:12
На Дніпропетровщині загорівся житловий будинок: знайшли обгоріле тіло чоловіка
24 жовтня 2025, 11:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »